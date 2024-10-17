Даже в частных клиниках. Украинцы могут бесплатно делать анализы

Государственные и частные клиники в Украине могут делать анализы для украинцев абсолютно бесплатно. Для этого необходимо получить направление от семейного или лечащего врача.
Более подробно о том, как получить направление на бесплатные анализы, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
В Украине работает "Программа медицинских гарантий" (ПМГ) - это перечень медицинских услуг и лекарств, которые государство гарантирует украинцам бесплатно.
Оплачивает эти медицинские услуги гражданам Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) напрямую больницам, заключая с ними договор.
В Программе медицинских гарантий нет отдельного пакета Анализы. В то же время, почти каждым пакетом предусмотрен определенный перечень исследований в соответствии со спецификой медицинской помощи.
К примеру: в центре оказания первичной медпомощи можно сделать анализы, входящие в пакет Первичная медицинская помощь. Это:
А также скорые тесты на беременность, тропонин, ВИЧ, вирусные гепатиты, COVID-19.
Большинство анализов покрывает пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Это
"Чтобы сделать анализы бесплатно - нужно е-направление. Исключение - пациент находится в стационаре, планово или экстренно. Когда анализы можно сделать бесплатно? Тогда, когда врач видит в этом необходимость и дает электронное направление", - пояснили в НСЗУ.
При подготовке публикации использовались данные Национальной службы здоровья Украины.
Отметим, что Национальная служба здоровья Украины в 2024 году заключила договоры с четырьмя частными медицинскими лабораториями. Там украинцы так же, как и в государственных клиниках, могут бесплатно сдать анализы.
РБК-Украина уже объясняла, как украинцы могут заключить декларацию с семейным врачом и можно ли его изменить.
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