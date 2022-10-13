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У США хочуть збільшити виробництво комплексів Stinger та Javelin, які постачають Україні

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Вашингтон, Четвер 13 жовтня 2022 14:27
У США хочуть збільшити виробництво комплексів Stinger та Javelin, які постачають Україні Фото: США хочуть закупити більше комплексів Stinger та Javelin (popularmechanics com)
Автор: Наталія Юрченко

США має намір збільшити виробництво реактивних систем залпового вогню, а також комплексів Stinger та Javelin, які постачають Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічника держсекретаря США з закупок Дугласа Буша в інтерв'ю Defense News.

Він нагадав, що Пентагон вже збільшив бюджет військових закупок на 1,2 млрд доларів, щоб поповнити власні арсенали.

За його словами, США особливо необхідно збільшити виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin, щоб поповнити відправлені в Україну запаси.

"Якщо подивитися на Javelin, Stinger (переносний зенітний ракетний комплекс), керовані реактивні системи залпового вогню та 155-мм артилерійські системи, то саме цьому ми приділяємо основну увагу в плані збільшення обсягів виробництва, в деяких випадках удвічі чи втричі протягом наступного року", - заявив Буш.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США збираються закупити близько 1800 систем Javelin, частину з яких передадуть Україні.

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