Навіть після Путіна Росія буде загрожувати Європі, - глава МЗС Латвії

"Європі доведеться мати справу з небезпечною Росією на довгий час, а імперіалістичні амбіції РФ переживуть Путіна", - вважає Каріньш.

Він зауважив, що з погляду НАТО, Європі ще довго доведеться мати справу із проблемною та небезпечною Російською Федераціїю.

"Навіть після закінчення цієї війни - а всі війни зрештою закінчуються - ми все одно матимемо проблему у РФ, яка не буде безпосередньо пов'язана з правлінням Путіна", - зазначив Каріньш.

На думку міністра, смерть російського опозиціонера Олексія Навального в колонії минулого місяця та фіктивні президентські вибори у РФ цими вихідними лише підкреслюють цей суворий факт.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що в РФ є якийсь рух, який би висунув лідера, що сповідує просвітницькі, ліберальні ідеї. У найближчому майбутньому цього взагалі не передбачається",- каже глава МЗС.

Каріньш наголосив що саме постійна загроза зі Сходу вимагає від НАТО сильної та прозорої політики стримування.

"Немає жодного уявлення про те, що країни Балтії можуть бути наступними. Але якщо РФ вторгнеться в одну з балтійських країн, РФ вторгнеться в НАТО", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Латвія планує депортувати декілька сотен росіян.

Тим часом Україна і Латвія розпочали переговори, метою яких є укладання угоди щодо гарантій безпеки для нашої країни.

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