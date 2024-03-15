Латвія планує депортувати декілька сотен росіян, - представниця з питань міграції

Латвійське управління з питань міграції повідомило прикордонній службі дані близько 800 росіян, у яких немає права на перебування у Латвії. Якщо вони все ще перебуватимуть у країні, їх можуть депортувати.

Про це сказала представниця управління з питань міграції Латвії Мадара Пуке в ефірі телеканалу TV3, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

"Наразі 800 осіб не отримали права на перебування в Латвії. Вони не подали заяви ні на постійне, ні на тимчасове проживання. Ми передали інформацію про них Державній прикордонній службі для подальшої перевірки. Найближчими тижнями буде зрозуміло, чи перебувають ці люди ще у Латвії. Якщо так, то їм буде видано наказ про виїзд на 30 днів", - розповіла Пуке.

Громадяни Росії, які не склали іспит з латиської мови, могли подати заяву на тимчасове проживання протягом двох років, після чого їх знання латиської мови знову перевірятиметься вже із загрозою депортації.

Крім того, раніше у Латвії було схвалено закон з вимогою скласти іспит з латиської мови для росіян, які раніше були громадянами країни і мали право на постійне проживання. У січні 2024 року в Управлінні з питань громадянства та міграції Латвії заявили, що депортація з Латвії загрожує 1 167 громадянам Росії, 789 з яких старше 60 років.