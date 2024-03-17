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Даже после Путина Россия будет угрожать Европе, - глава МИД Латвии

Фото: глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Глава Министерства иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш считает, что, даже когда российский диктатор Владимир Путин сойдет с политической сцены, имперские претензии РФ, которые сейчас разрушительным образом проявляются в Украине, будут продолжать угрожать Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Европе придется иметь дело с опасной Россией на долгое время, а империалистические амбиции РФ переживут Путина", - считает Кариньш.

Он отметил, что с точки зрения НАТО, Европе еще долго придется иметь дело с проблемной и опасной Российской Федерацией.

"Даже после окончания этой войны - а все войны в конце концов заканчиваются - мы все равно будем иметь проблему в РФ, которая не будет непосредственно связана с правлением Путина", - отметил Кариньш.

По мнению министра, смерть российского оппозиционера Алексея Навального в колонии в прошлом месяце и фиктивные президентские выборы в РФ в эти выходные лишь подчеркивают этот суровый факт.

"Мы не видим никаких признаков того, что в РФ есть какое-то движение, которое бы выдвинуло лидера, исповедующего просветительские, либеральные идеи. В ближайшем будущем этого вообще не предвидится",- говорит глава МИД.

Кариньш отметил, что именно постоянная угроза с Востока требует от НАТО сильной и прозрачной политики сдерживания.

"Нет никакого представления о том, что страны Балтии могут быть следующими. Но если РФ вторгнется в одну из балтийских стран, РФ вторгнется в НАТО", - подчеркнул министр.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Латвия планирует депортировать несколько сот россиян.

Тем временем Украина и Латвия начали переговоры, целью которых является заключение соглашения по гарантиям безопасности для нашей страны.

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