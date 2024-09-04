Навіть без обміну. Росія не хоче забирати з українського полону військових-інвалідів

Вона зазначила, що Україна не вимагає обміну полоненими для повернення до Росії тяжко поранених військових. Для цього лише необхідний відповідний запит Москви. Але, незважаючи на це, Росія не прагне їх забирати з полону.

Криніна привела історії двох російських військових, які потрапили до українського полону. Один з них Іван Семенов - 39-річний житель Орловської області, який втратив на війні праву руку. Він перебуває у полоні з квітня. Другий - громадянин Таджикистану Толіб Егамбердієв, який підписав контракт із Міноборони РФ та 29 березня потрапив у полон. У Егамбердієва складний перелом щиколотки, який погано зростається.

Наприкінці липня Криніна організувала розмову двох полонених із губернатором Орловської області Андрієм Кличковим по відеозв'язку. Окупанти закликали чиновника сприяти їхньому поверненню додому. У відповідь Кличков обіцяв "подивитися, що можна зробити" і кинув слухавку.

Через 40 днів після такої розмови військові інваліди залишаються в українському полоні.

Фото: розмова окупантів з російським губернатором (t.me/mozhemobyasnit)