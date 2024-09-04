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Даже без обмена. Россия не хочет забирать из украинского плена военных-инвалидов

Иллюстративное фото: Россия не возвращает своих пленных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия отказывается возвращать своих военных-инвалидов, которые попали в украинский плен. Агрессор даже игнорирует предложения о передаче пленных без обмена.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Можем объяснить" рассказала представитель украинского общественного движения "Хочу найти" Ирина Крынина.

Она отметила, что Украина не требует обмена пленными для возвращения в Россию тяжелораненых военных. Для этого только необходим соответствующих запрос Москвы. Но, несмотря на это, Россия не стремится их забирать из плена. 

Крынина привела истории двух российских военных, которые попали в украинский плен. Один из них Иван Семенов - 39-летний житель Орловской области, который потерял на войне правую руку. Он находится в плену с апреля. Второй - гражданин Таджикистана Толиб Эгамбердиев, который подписал контракт с Минобороны РФ и 29 марта попал в плен. У Эгамбердиева сложный перелом лодыжки, который плохо срастается. 

В конце июля Крынина организовала разговор двух пленных с губернатором Орловской области Андреем Клычковым по видеосвязи. Оккупанты призвали чиновника содействовать их возвращению домой. В ответ Клычков обещал "посмотреть, что можно сделать" и бросил трубку. 

Спустя 40 дней после такого разговора военные-инвалиды остаются в украинском плену. 

Фото: разговор оккупантов с российским губернатором (t.me/mozhemobyasnit)

Что предшествовало

Напомним, ранее военнопленные родом из Луганской и Донецкой областей, которые согласились воевать на стороне России, пожаловались, что их не хотят возвращать.

Они записали видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом вернуть их в рамках обмена пленными.

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