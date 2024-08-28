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"Про нас забули". Російські військовополонені закликали Путіна повернути їх додому

Середа 28 серпня 2024 22:58
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"Про нас забули". Російські військовополонені закликали Путіна повернути їх додому Ілюстративне фото: російські військовополонені закликали Путіна повернути їх додому (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Кілька сотень військовополонених ЗС РФ, які перебувають в одному з численних таборів в Україні, записали відеозвернення. Вони скаржаться, що Росія не хоче їз обмінювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Хочу жити" у Telegram.

Зокрема на відео, яке триває 8 хвилин, показано понад сотня російських полонених. Вони заявляють про те, що російська влада відмовляється їх обмінювати та просто забула про них.

Один з військових розповів, що його звати Сергій, він родом з Донецька, а у полоні знаходиться вже 28 місяців. Він жаліється на те, що Росія обміняла кадирівців, а про "своїх громадян" забула.

На відео показано і інших військових, усі вони другосортні військовополонені для російської влади: поранені, хворі, люди похилого віку, мобілізовані, звичайна піхота, яка вижила в пеклі.

Нагадаємо, що на День незалежності України, 24 серпня, наша країна провела обмін полоненими з Росією, у рамках якого з російського полону звільнили 115 українських захисників.

Попередній обмін полоненими відбувся 17 липня. Тоді додому повернулися 95 захисників.

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