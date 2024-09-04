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Навіть без обміну. Росія не хоче забирати з українського полону військових-інвалідів

Середа 04 вересня 2024 18:19
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Навіть без обміну. Росія не хоче забирати з українського полону військових-інвалідів Ілюстративне фото: Росія не повертає своїх полонених (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія відмовляється повертати своїх військових-інвалідів, які потрапили до українського полону. Агресор навіть ігнорує пропозиції щодо передачі полонених без обміну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Можем объяснить" розповіла представник українського громадського руху "Хочу знайти" Ірина Криніна.

Вона зазначила, що Україна не вимагає обміну полоненими для повернення до Росії тяжко поранених військових. Для цього лише необхідний відповідний запит Москви. Але, незважаючи на це, Росія не прагне їх забирати з полону.

Криніна привела історії двох російських військових, які потрапили до українського полону. Один з них Іван Семенов - 39-річний житель Орловської області, який втратив на війні праву руку. Він перебуває у полоні з квітня. Другий - громадянин Таджикистану Толіб Егамбердієв, який підписав контракт із Міноборони РФ та 29 березня потрапив у полон. У Егамбердієва складний перелом щиколотки, який погано зростається.

Наприкінці липня Криніна організувала розмову двох полонених із губернатором Орловської області Андрієм Кличковим по відеозв'язку. Окупанти закликали чиновника сприяти їхньому поверненню додому. У відповідь Кличков обіцяв "подивитися, що можна зробити" і кинув слухавку.

Через 40 днів після такої розмови військові інваліди залишаються в українському полоні.

Навіть без обміну. Росія не хоче забирати з українського полону військових-інвалідівФото: розмова окупантів з російським губернатором (t.me/mozhemobyasnit)

Що передувало

Нагадаємо, раніше військовополонені родом із Луганської та Донецької областей, які погодилися воювати на боці Росії, поскаржилися, що їх не хочуть повертати.

Вони записали відеозвернення до російського диктатора Володимира Путіна із закликом повернути їх у рамках обміну полоненими.

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