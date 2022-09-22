"Навіть не обговорюється". Президент УЄФА відкинув повернення Росії у міжнародний футбол

9 жовтня у німецькому Франкфурті відбудеться жеребкування кваліфікації до Євро-2024. Серед кульок із назвами європейських збірних не буде Росії. Її відсторонення через повномасштабне вторгнення до України триватиме.

"Рішення щодо відсторонення збірної Росії та клубів ухвалили до наступних сповіщень. Ми стежимо за ситуацією, але поки не схвалимо інше рішення, це буде чинним. Отже, щоразу з початком нового турніру приймати рішення нам не треба", – заявив Чеферін.

За словами президента УЄФА, організація сподівається на швидке завершення війни. Однак, у нинішній ситуації функціонери "навіть не можуть обговорювати" повернення російських команд.

"Це суміш політики та спорту. Ми тільки можемо закликати до миру та сподіватися, що війна невдовзі закінчиться. Лише тоді будемо вирішувати, що робити далі", – додав очільник УЄФА.

Раніше Союз асоціацій оприлюднив формат жеребкування відбору до Євро-2024. У списку команд опинилася збірна Білорусі. Раніше існувала ймовірність відсторонення команди слідом за збірною держави-агресора – Росії. Проте, її просто розведуть зі збірною України.