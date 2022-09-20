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УЄФА ухвалив остаточне рішення щодо участі Білорусі в кваліфікації до Євро-2024

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Ньйон, Вівторок 20 вересня 2022 19:09
УЄФА ухвалив остаточне рішення щодо участі Білорусі в кваліфікації до Євро-2024 Фото: Збірна Білорусі таки зіграє у відборі до Євро-2024 (facebook.com/belarusff)
Автор: Антон Федорців

Збірна Білорусі візьме участь в організованому Союзом європейських футбольних асоціацій жеребкуванні кваліфікаційного турніру перед чемпіонатом Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Функціонери оприлюднили формат жеребкування відбору до Євро-2024. У списку команд опинилася і збірна Білорусі. Раніше існувала ймовірність відсторонення команди слідом за збірною держави-агресора – Росії.

Проте, в УЄФА вирішили допустити білоруську збірну до кваліфікації. Натомість "білі крила" вирішила розвести зі збірною України під час жеребкування. Тим часом російська збірна до списку запрошених не потрапила та пропустить після ЧС-2022 і наступний чемпіонат Європи.

Жеребкування кваліфікації до Євро-2024 заплановане на 9 жовтня. УЄФА розподілить європейські збірні в 10 відбіркових груп. На чемпіонат Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Раніше організація відсторонила всі російські команди від міжнародних турнірів. Зокрема, збірна Росії пропустила сезон 2022/23 Ліги націй, а тамтешні клуби не грають у єврокубках із весни 2022-го.

До слова, президент УАФ Павелко анонсував відсторонення збірної Росії від Євро-2024.

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