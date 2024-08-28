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Навіть за найгіршого сценарію, блекаут в Україні може бути лише на кілька годин, - нардеп

Україна, Середа 28 серпня 2024 17:52
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Навіть за найгіршого сценарію, блекаут в Україні може бути лише на кілька годин, - нардеп Фото: навіть за найгіршого сценарію блекаут в Україні може бути на кілька годин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Навіть за найгіршого сценарію, блекаут в Україні може бути короткочасним - на кілька годин. Адже енергетикам потрібно буде певний проміжок часу, щоб провести регламентні роботи й запустити атомні електростанції.

Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів народний депутат України, "Слуга народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк.

"Якщо мета ворога буде продовжена і вони захочуть в якийсь блекаут Україну занурити, вони можуть великими силами досягати якихось короткострокових цілей. Можна припустити якийсь найгірший сценарій, що буде блекаут, він не буде довготривалий. Він може бути короткочасним, на кілька годин", - сказав Нагорняк.

За його словами, у разі блекауту енергетикам потрібно буде певний проміжок часу, аби провести регламентні роботи й запустити атомні електростанції. І це може зайняти декілька годин.

"Тому глобально для нашої країни вони не принесуть якоїсь тотальної небезпеки. Але якихось незручностей можуть зробити", - додав нардеп.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, після масованої атаки Росії 26 серпня ситуація зі світлом в Україні знову погіршилася.

У зв'язку з цим енергетики були змушені повернутися до графіків погодинних обмежень. Також застосовуються екстрені відключення через виникнення дефіциту, зокрема, у пікові години споживання.

Про те, чи довго будуть діяти в Україні жорсткі відключення світла, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Електроенергія Відключеня світла Блекаут
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