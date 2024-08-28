Даже при самом плохом сценарии, блекаут в Украине может быть только на несколько часов, - нардеп

Даже при самом плохом сценарии, блекаут в Украине может быть кратковременным - на несколько часов. Ведь энергетикам потребуется определенный промежуток времени, чтобы провести регламентные работы и запустить атомные электростанции.

Об этом в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина рассказал народный депутат Украины, "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Сергей Нагорняк.

"Если цель врага будет продолжена и они захотят в какой-то блекаут Украину погрузить, они могут большими силами достигать каких-то краткосрочных целей. Можно предположить какой-нибудь худший сценарий, что будет блекаут, он не будет длительным. Он может быть кратковременным, на несколько часов", - сказал Нагорняк.

По его словам, в случае блекаута энергетикам потребуется определенный период времени, чтобы провести регламентные работы и запустить атомные электростанции. И это может занять несколько часов.

"Поэтому глобально для нашей страны они не принесут какой-то тотальной опасности. Но каких-то неудобств могут доставить", - добавил нардеп.