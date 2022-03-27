Даже в пределах области. Минсоцполитики разъяснило, кто считается переселенцем

Министр социальной политики Марина Лазебная окончательно сняла все вопросы относительно того, кто может считаться переселенцем в условиях войны РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.
"Очень важное уточнение. Это не обязательно, чтобы человек переселился из одного региона, где ведут боевые действия, в другой регион. Это может быть перемещение в пределах одной области", – заявила Лазебная.
На этой неделе Кабинет министров анонсировал выплату финансовой помощи всем вынужденным переселенцам. Минимальная выплата будет составлять 2000 грн.
Кроме того, с 30 марта они смогут изменить место регистрации через приложение "Дія". В то же время ЦНАПы реализовали эту возможность еще раньше.
К слову, глава МВФ спрогнозировала голод и дестабилизацию на Ближнем Востоке из-за войны РФ против Украины.
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