UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Даже в пределах области. Минсоцполитики разъяснило, кто считается переселенцем

Фото: Вынужденные переселенцы (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр социальной политики Марина Лазебная окончательно сняла все вопросы относительно того, кто может считаться переселенцем в условиях войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

"Очень важное уточнение. Это не обязательно, чтобы человек переселился из одного региона, где ведут боевые действия, в другой регион. Это может быть перемещение в пределах одной области", – заявила Лазебная.

На этой неделе Кабинет министров анонсировал выплату финансовой помощи всем вынужденным переселенцам. Минимальная выплата будет составлять 2000 грн.

Кроме того, с 30 марта они смогут изменить место регистрации через приложение "Дія". В то же время ЦНАПы реализовали эту возможность еще раньше.

К слову, глава МВФ спрогнозировала голод и дестабилизацию на Ближнем Востоке из-за войны РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политикиМарина ЛазебнаяПереселенцы с ДонбассаВторжение России в УкраинуВойна России против Украины