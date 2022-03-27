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Вторжение России в Украину может вызвать голод и дестабилизацию на Ближнем Востоке, - глава МВФ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 марта 2022 14:27
Вторжение России в Украину может вызвать голод и дестабилизацию на Ближнем Востоке, - глава МВФ Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Вторжение России в Украину может привести к проблемам с продовольствием на Ближнем Востоке. Глава МВФ считает, что этом создаст предпосылки для новой "Арабской весны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на форуме в Дохе.

"Когда цены подскочат, и бедные люди не смогут прокормить свои семьи, они выйдут на улицы", - заявила она.

Глава МВФ призвала мировое сообщество скоординировать усилия, чтобы не допустить дефицита продовольствия и энергоносителей и соответственно роста цен на них.

Георгиева заявила, что боевые действия в Украине нужно прекратить как можно скорее, чтобы страна смогла поставлять зерно на мировой рынок.

"Чем быстрее уйдут танки, тем быстрее придут трактора. Нам нужно, чтобы к июлю в Украине был урожай, чтобы обеспечить стабильность цен на продовольствие", - сказала Георгиева.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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