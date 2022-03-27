RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Навіть в межах області. Мінсоцполітики роз'яснило, хто вважається переселенцем

Фото: Вимушені переселенці (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна остаточно зняла всі запитання щодо того, хто може вважатися переселенцем в умовах війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

"Дуже важливе уточнення. Це не обов'язково, щоб людина переселилася з одного регіону, де ведуть бойові дії, в інший регіон. Це може бути переміщення в межах одної області", – заявила Лазебна.

Цього тижня Кабінет міністрів анонсував виплату фінансової допомоги всім вимушеним переселенцям. Мінімальна виплата становитиме 2000 грн.

Окрім того, з 30 березня вони зможуть змінити місце реєстрації через додаток "Дія". Натомість ЦНАПи реалізували цю можливість ще раніше.

До слова, глава МВФ спрогнозувала голод і дестабілізацію на Близькому Сході через війну РФ проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політикиМарина ЛазебнаПереселенці з ДонбасуВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України