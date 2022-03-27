Навіть в межах області. Мінсоцполітики роз'яснило, хто вважається переселенцем

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна остаточно зняла всі запитання щодо того, хто може вважатися переселенцем в умовах війни РФ проти України.

"Дуже важливе уточнення. Це не обов'язково, щоб людина переселилася з одного регіону, де ведуть бойові дії, в інший регіон. Це може бути переміщення в межах одної області", – заявила Лазебна.

Цього тижня Кабінет міністрів анонсував виплату фінансової допомоги всім вимушеним переселенцям. Мінімальна виплата становитиме 2000 грн.

Окрім того, з 30 березня вони зможуть змінити місце реєстрації через додаток "Дія". Натомість ЦНАПи реалізували цю можливість ще раніше.