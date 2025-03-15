Навіть якщо зупинять допомогу. Скільки українців хочуть продовжувати боротися з окупантом

Нові дані дослідження свідчать, що значна частина українців впевнена у здатності продовжувати боротьбу, навіть якщо США скоротять або припинять військову допомогу. Це відображає зростання національної впевненості та зміну сприйняття війни в Україні.

За словами експерта, такий настрій зумовлений сприйняттям війни як екзистенційної боротьби за саме існування українського народу. Жорстокі дії Росії на тимчасово окупованих територіях, масові вбивства і страти, стали каталізатором для формування стійкої впевненості у необхідності боротьби.

"Тож у свідомості українців іншого шляху, окрім як боронитися, немає.", - зазначиал Євгенія Близнюк.

Додатково, висока довіра до Збройних сил України, які з початку війни утримують лідерство в рейтингах довіри, також позитивно впливає на загальний рівень впевненості.

Зміцненню цього відчуття сприяє зростання внутрішнього виробництва зброї та військової техніки, а також очікування збільшення підтримки з боку європейських країн.