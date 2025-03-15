Даже если остановят помощь. Сколько украинцев хотят продолжать бороться с оккупантом

Большинство украинцев уверены в способности продолжать борьбу. В частности, даже если США сократят или прекратят помощь.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала социолог и основательница Gradus Research Евгения Близнюк.
Новые данные исследования свидетельствуют, что значительная часть украинцев уверена в способности продолжать борьбу, даже если США сократят или прекратят военную помощь. Это отражает рост национальной уверенности и изменение восприятия войны в Украине.
По словам эксперта, такой настрой обусловлен восприятием войны как экзистенциальной борьбы за само существование украинского народа. Жестокие действия России на временно оккупированных территориях, массовые убийства и казни, стали катализатором для формирования устойчивой уверенности в необходимости борьбы.
"Поэтому в сознании украинцев другого пути, кроме как защищаться, нет.", - отметила Евгения Близнюк.
Дополнительно, высокое доверие к Вооруженным силам Украины, которые с начала войны удерживают лидерство в рейтингах доверия, также положительно влияет на общий уровень уверенности.
Укреплению этого ощущения способствует рост внутреннего производства оружия и военной техники, а также ожидания увеличения поддержки со стороны европейских стран.
Напомним, ранее стало известно, что США приостановили поставки вооружения и обмен разведывательными данными с Украиной.
В частности, на прошлой неделе в Польше сообщили, что поставки военной помощи через местный хаб были прекращены. Премьер-министр Польши Дональд Туск тогда назвал ситуацию "серьезной".
Нормализовать поставки помощи и возобновить обмен разведывательной информацией удалось после длительных переговоров между США и Украиной, которые состоялись 11 марта в Саудовской Аравии.