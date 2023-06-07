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Навіть кришки з прицілів не знімають. Прикордонники висміяли навчання ССО Білорусі

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Середа 07 червня 2023 18:05
Навіть кришки з прицілів не знімають. Прикордонники висміяли навчання ССО Білорусі Фото: прикордонники висміяли навчання СCО Білорусі (t.me/modmilby)
Автор: Іван Носальський

Білорусь знову вирішила опублікувати пафосні фотографії навчань своїх сил спеціальних операцій. Але затія вихваляти своїх солдатів провалилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

У ДПСУ показали фото Міністерства оборони Білорусі, на якому один з солдатів сил спецоперацій країни дивиться в приціл із закритою кришкою. Таке фото супроводжується підписом про "екіпірування, яке дозволяє військовим виконувати завдання у повному обсязі".

Навіть кришки з прицілів не знімають. Прикордонники висміяли навчання ССО БілорусіФото: навчання ССО Білорусі (t.me/DPSUkr)

"Міноборони Білорусі показало, як їхні сили спеціальних операцій посилюють "південний кордон Білорусі", - наголошують прикордонники.

Участь Білорусі у війні проти України

Нагадаємо, РБ є союзником Росії у війні проти України. 24 лютого 2022 року окупанти вторглися на територію нашої країни, зокрема з Білорусі.

Пізніше українські офіційні особи заявляли про те, що Росія намагається змусити Білорусь використати своїх солдатів проти України. Але, ймовірно, у Москви поки що нічого не вийшло.

Натомість білоруські військові проводять постійні навчання на території країни. Вони тривають уже більше року.

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Білорусь прикордонники Війна Росії проти України
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