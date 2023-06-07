Даже крышки с прицелов не снимают. Пограничники высмеяли учения ССО Беларуси
Беларусь снова решила опубликовать пафосные фотографии учений своих сил специальных операций. Но затея восхвалить своих солдат провалилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.
В ГПСУ показали фото Министерства обороны Беларуси, на котором один из солдат сил спецопераций страны смотрит в прицел с закрытой крышкой. Такое фото сопровождается подписью об "экипировке, которая позволяет военным выполнять задачи в полном объеме".
Фото: учения ССО Беларуси (t.me/DPSUkr)
"Минобороны Беларуси показало, как их силы специальных операций усиливают "южную границу Беларуси", - отмечают пограничники.
Участие Беларуси в войне против Украины
Напомним, РБ является союзником России в войне против Украины. 24 февраля 2022 года оккупанты вторглись на территорию нашей страны в том числе из Беларуси.
Позже украинские официальные лица заявляли о том, что Россия пытается заставить Беларусь использовать своих солдат против Украины. Но, видимо, у Москвы пока ничего не получилось.
В то же время белорусские военные проводят постоянные учения на территории страны. Они длятся уже более года.
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