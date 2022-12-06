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Лікарні переповнені окупантами. Під Луганськом облаштували шпиталь у пологовому

Фото: лікарні в Луганській області переповнені окупантами (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованій Луганської області більшість лікарень перетворили на шпиталі для лікування російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"Планові госпіталізації там зупинені, у Старобільську окупанти займають порожні будинки. Більшість ліжкового фонду медичних установ так званої "ЛНР" перепрофілювали під надання допомоги пораненим військовослужбовцям РФ. Лікарні переповнені бойовиками", - розповів він.

За даними адміністрації, через це довелося припинити планові госпіталізації та лікування мирного населення.

"Надається виключно невідкладна медична допомога. У Новопскові військовий шпиталь влаштували навіть у пологовому відділенні", - додають в ОВА.

Як повідомлялось, росіяни продовжують зазнавати втрат у Донецькій та Луганській областях. До місцевих лікарень масово доставляють поранених солдатів.

Нагадаємо, російські війська щодня втрачають на Бахмутському напрямі понад 50 осіб. Стільки ж окупантів зазнають поранень.

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Луганськ