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Навіть не доліковують інших. Під Луганськом росіяни звільняють лікарні для поранених

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Луганськ, Середа 07 грудня 2022 16:06
Навіть не доліковують інших. Під Луганськом росіяни звільняють лікарні для поранених Фото: під Луганськом росіяни звільняють лікарні від інших пацієнтів (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

З лікарень, що знаходяться в тимчасово окупованих районах Луганської області, примусово виписують хворих, які ще навіть не закінчили лікування. Пацієнтів в прямому сенсі виганяють з медзакладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Жодного ранжування хворих немає. Люди зі складними травмами, навіть, хто підірвався на російських мінах мусять звільнити місця до російських військових", - йдеться в повідомленні.

В Центрі наголошують, що кількість важкопоранених росіян зростає й окупанти не мають місця, де їх розмістити.

"Тому так звана влада псевдореспублік вирішила знайти вільні місця “виписуючи” цивільних хворих", - додають в повідомленні.

Як повідомлялося, в окупованій Луганській області більшість лікарень перетворили на госпіталі для лікування російських окупантів. Під шпиталь загарбників облаштували навіть пологовий будинок.

Крім того, поранених окупантів до Мелітополя звозять вантажівками. Під шпиталь використовують навіть школу.

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