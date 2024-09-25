Навіть через атаку дронів. Путін вирішив розширити умови застосування ядерної зброї

Глава Кремля запропонував внести зміни до державної політики щодо умов застосування ядерної зброї. Це питання диктатор обговорював із російськими чиновниками на нараді Ради безпеки з ядерного стримування.

За його словами, в оновленій версії доктрини запропоновано "внести низку уточнень" у частині, де описано умови застосування ядерної зброї.

Зокрема, як розповів Путін, було розширено категорію держав та військових союзів, проти яких проводиться ядерне стримування. А також доповнено перелік "військових загроз, для нейтралізації яких виконуються заходи ядерного стримування".

"В оновленій редакції документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або підтримкою ядерної держави, пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію", - додав диктатор.

Він зазначив, що можливість застосування ядерної зброї РФ "розглядатиме при отриманні достовірної інформації" про масований старт літаків стратегічної або тактичної авіації, крилатих ракет, безпілотників, гіперзвукових та інших літальних апаратів.

Також Путін загрожує, що РФ може застосувати "ядерку" за умови "агресії" проти Білорусі.

До речі, про Курську область, де вже більше місяця відбувається операція українських захисників, глава Кремля не згадував.