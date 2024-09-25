Даже из-за атаки дронов. Путин решил расширить условия применения ядерного оружия

Глава Кремля предложил внести изменения в государственную политику об условиях применения ядерного оружия. Этот вопрос диктатор обсуждал с российскими чиновниками на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию.

По его словам, в обновленной версии доктрины предложено "внести ряд уточнений" в части, где описаны условия применения ядерного оружия.

В частности, как рассказал Путин, была расширена категория государств и военных союзов, против которых проводится ядерное сдерживание. А также был дополнен перечень "военных угроз, для нейтрализации которых выполняются меры ядерного сдерживания".

"В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любой неядерной державы, но при участии или поддержке ядерной державы, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - добавил диктатор.

Он отметил, что возможность применения ядерного оружия РФ “будет рассматривать при получении достоверной информации” о массированном старте самолетов стратегической или тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов.

Также Путин угрожает, что РФ может применить "ядерку" при условии "агрессии" против Беларуси.

К слову, о Курской области, где уже более месяца проходит операция украинских защитников, глава Кремля не упоминал.