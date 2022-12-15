Навіть в Чечні такого не було. Росіяни скаржаться на становище на Донбасі (перехоплення)

Російським окупантам в Донецькій області доводиться без зв'язку сидіти й чекати доки їх "просто вбивають".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову окупанта, яку перехопила СБУ .

"То, что здесь - такого в Чечне не было… ответки от наших нет, просто убивают… мы тут сидим неподготовленные…", - так реагує на ситуацію в Донецькій області мобілізований російський військовий під час розмови з батьком.

Під час розмови чоловік плаче й скаржиться на нестерпні умови служби:

покинули напризволяще;

зв’язку майже немає;

у взводі вже три поранених;

сидять на одному місці, а по них постійно працюють міномети, артилерія, САУ Krab тощо;

немає жодної контрбатарейної боротьби.

В своєму дописі СБУ наголосила, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.