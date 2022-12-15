Навіть в Чечні такого не було. Росіяни скаржаться на становище на Донбасі (перехоплення)
Російським окупантам в Донецькій області доводиться без зв'язку сидіти й чекати доки їх "просто вбивають".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову окупанта, яку перехопила СБУ.
"То, что здесь - такого в Чечне не было… ответки от наших нет, просто убивают… мы тут сидим неподготовленные…", - так реагує на ситуацію в Донецькій області мобілізований російський військовий під час розмови з батьком.
Під час розмови чоловік плаче й скаржиться на нестерпні умови служби:
- покинули напризволяще;
- зв’язку майже немає;
- у взводі вже три поранених;
- сидять на одному місці, а по них постійно працюють міномети, артилерія, САУ Krab тощо;
- немає жодної контрбатарейної боротьби.
В своєму дописі СБУ наголосила, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Нагадаємо, СБУ перехопили розмову де російські жінки просять своїх чоловіків привозити з війни так звані "трофеї" з тіл убитих українців. Такі як шеврони, кителі чи берці.
Раніше ми писали, що російським окупантам в Харківській області через контрнаступ ЗСУ доводиться воювати з пораненнями та дефіцитом боєприпасів, вантажачи загиблих під обстрілами. Солдати плачуть в трубки телефонів, прощаючись з рідними.
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