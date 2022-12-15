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Даже в Чечне такого не было. Россияне жалуются на положение на Донбассе (перехват)

Новина українською →
Донбасс, Четверг 15 декабря 2022 19:15
Даже в Чечне такого не было. Россияне жалуются на положение на Донбассе (перехват) Фото: россияне жалуются на положение в Донбассе (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российским оккупантам в Донецкой области приходится без связи сидеть и ждать, пока их "просто убивают".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор оккупанта который перехватил СБУ.

"То, что здесь – такого в Чечне не было… ответки от наших нет, просто убивают… мы здесь сидим неподготовленные…", - так реагирует на ситуацию в Донецкой области мобилизованный российский военный во время разговора с отцом.

Во время разговора мужчина плачет и жалуется на невыносимые условия службы:

  • покинули на произвол судьбы;
  • связи почти нет;
  • во взводе уже три раненых;
  • сидят на одном месте, а по ним постоянно работают минометы, артиллерия, САУ Krab;
  • нет никакой контрбатарейной борьбы.

В своем сообщении СБУ подчеркнула, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, СБУ перехватили разговор, где российские женщины просят своих мужчин привозить с войны так называемые "трофеи" из тел убитых украинцев. Такие, как шевроны, кители или берцы.

Ранее мы писали, что российским оккупантам в Харьковской области из-за контрнаступления ВСУ приходится воевать с ранениями и дефицитом боеприпасов, грузя погибших под обстрелами. Солдаты плачут в телефонные трубки, прощаясь с родными.

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