Даже в Чечне такого не было. Россияне жалуются на положение на Донбассе (перехват)

Российским оккупантам в Донецкой области приходится без связи сидеть и ждать, пока их "просто убивают".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор оккупанта который перехватил СБУ .

"То, что здесь – такого в Чечне не было… ответки от наших нет, просто убивают… мы здесь сидим неподготовленные…", - так реагирует на ситуацию в Донецкой области мобилизованный российский военный во время разговора с отцом.

Во время разговора мужчина плачет и жалуется на невыносимые условия службы:

покинули на произвол судьбы;

связи почти нет;

во взводе уже три раненых;

сидят на одном месте, а по ним постоянно работают минометы, артиллерия, САУ Krab;

нет никакой контрбатарейной борьбы.

В своем сообщении СБУ подчеркнула, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.