Даже в Чечне такого не было. Россияне жалуются на положение на Донбассе (перехват)
Российским оккупантам в Донецкой области приходится без связи сидеть и ждать, пока их "просто убивают".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор оккупанта который перехватил СБУ.
"То, что здесь – такого в Чечне не было… ответки от наших нет, просто убивают… мы здесь сидим неподготовленные…", - так реагирует на ситуацию в Донецкой области мобилизованный российский военный во время разговора с отцом.
Во время разговора мужчина плачет и жалуется на невыносимые условия службы:
- покинули на произвол судьбы;
- связи почти нет;
- во взводе уже три раненых;
- сидят на одном месте, а по ним постоянно работают минометы, артиллерия, САУ Krab;
- нет никакой контрбатарейной борьбы.
В своем сообщении СБУ подчеркнула, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.
Напомним, СБУ перехватили разговор, где российские женщины просят своих мужчин привозить с войны так называемые "трофеи" из тел убитых украинцев. Такие, как шевроны, кители или берцы.
Ранее мы писали, что российским оккупантам в Харьковской области из-за контрнаступления ВСУ приходится воевать с ранениями и дефицитом боеприпасов, грузя погибших под обстрелами. Солдаты плачут в телефонные трубки, прощаясь с родными.
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