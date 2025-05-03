Навіть у бомбосховищі. У школах почалися перевірки на українську мову: що відомо

В українських школах почалися перевірки на використання державної мови. Причому йдеться не лише про уроки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс мовного омбудсмена.
Третій етап моніторингу в школах розпочався 28 квітня. Цілі дослідження:
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь нагадує, що освітній процес стосується всіх видів діяльності на території школи.
"Українська має лунати не тільки на уроках, на перервах, на батьківських зборах, у бібліотеці, спортзалі та бомбосховищі. Вона має бути скрізь", - зазначив він і додав, що створення додаткових можливостей для учнів - це найкраща інвестиція в майбутнє.
Зазначимо, згідно зі ст. 21 закону про державну мову, українська є обов'язковою мовою в закладах освіти. Подібні моніторинги вже проводилися протягом 2022-2025 років і включали опитування учнів, їхніх батьків та вчителів не лише в школах, а й у повсякденному житті.
Нагадаємо, згідно з опитуванням КМІС, до 38% українців усе ще вважають, що російську мову можуть вивчати в школах як одну з іноземних. З них тільки 9% впевнені, що російську треба вчити на рівні з українською або, принаймні, на більш високому рівні, ніж інші іноземні мови.
Також повідомлялося, що Міністерство освіти і науки готується оновити концепцію вивчення іноземних мов. Впровадження почнеться восени - для п'ятикласників у мистецькій, природничій та технологічній сферах.