Навіть у бомбосховищі. У школах почалися перевірки на українську мову: що відомо

Які цілі моніторингу

Третій етап моніторингу в школах розпочався 28 квітня. Цілі дослідження:

виявити тенденції у використанні української мови у сфері освіти

виявити фактори, які впливають на мову учнів у школі та за її межами

оцінити мотивацію до вивчення української мови

вивчити наявність і якість методичок для вивчення української мови

Де має звучати українська мова в школах

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь нагадує, що освітній процес стосується всіх видів діяльності на території школи.

"Українська має лунати не тільки на уроках, на перервах, на батьківських зборах, у бібліотеці, спортзалі та бомбосховищі. Вона має бути скрізь", - зазначив він і додав, що створення додаткових можливостей для учнів - це найкраща інвестиція в майбутнє.

Зазначимо, згідно зі ст. 21 закону про державну мову, українська є обов'язковою мовою в закладах освіти. Подібні моніторинги вже проводилися протягом 2022-2025 років і включали опитування учнів, їхніх батьків та вчителів не лише в школах, а й у повсякденному житті.