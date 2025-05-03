Даже в бомбоубежище. В школах начались проверки на украинский язык: что известно

Каковы цели мониторинга

Третий этап мониторинга в школах начался 28 апреля. Цели исследования:

выявить тенденции в использовании украинского языка в сфере образования

выявить факторы, которые влияют на язык учеников в школе и за ее пределами

оценить мотивацию к изучению украинского языка

изучить наличие и качество методичек для изучения украинского языка

Где должен звучать украинский язык в школах

Языковой омбудсмен Тарас Креминь напоминает, что образовательный процесс касается всех видов деятельности на территории школы.

"Украинский должен звучать не только на уроках, на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище. Он должен быть везде", - отметил он и добавил, что создание дополнительных возможностей для учеников - это лучшая инвестиция в будущее.

Отметим, согласно ст. 21 закона о государственном языке, украинский является обязательным языком в учебных заведениях. Подобные мониторинги уже проводились в течение 2022-2025 годов и включали опросы учеников, их родителей и учителей не только в школах, но и в повседневной жизни.