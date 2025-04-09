Навіщо ЗСУ здійснюють "рейд" в Бєлгородську область: пояснення експерта
Захід Сил оборони України до Бєлгородської області мав на меті не дозволити ворожим військам посилити своє угруповання на іншій ділянці фронту та не тільки.
Про це розповів колишній речник Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Владислав Селезньов у матеріалі РБК-Україна "Росія йде в наступ, поки США говорять про мир: що зараз на фронті".
Серед інших цілей, як пояснив Селезньов, "рейд" до Бєлгородської області повинен допомогти скувати ворожі війська саме на російській території.
Він додав, що вже протягом трьох тижнів росіяни не можуть відтіснити українських бійців з російських сіл Попівка та Демидівка, що змусило ворога поставити свої плани на паузу.
"Серед ймовірних напрямків, куди б ворог хотів спрямувати свої ресурси, зокрема підрозділи повітряно-десантних військ російської армії - це Дніпровський напрямок. Чи то район Запорізької області, чи то Херсонської. Я думаю, у ворога були такі плани від початку, але він був змушений їх скоригувати через те, що має проблеми на території Бєлгородської області", - відзначив колишній речник Генштабу.
ЗСУ у Бєлгородській області
Минулого місяця мережею почали ширитись чутки про те, що українські бійці прорвали кордон та зайшли на територію Бєлгородської області. На тлі цих заяв ворог навіть оголосив евакуацію на у Красноярузькому районі регіону.
Зокрема в кінці березня Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські військові просунулися під Покровськом та в Бєлгородській області. Водночас тривалий час офіційного підтвердження щодо присутності Сил оборони у Бєлгородській області не було.
Вже 7 квітня президент Володимир Зеленський, під час вечірнього звернення, розповів про ситуацію на фронті та операцію українських військ у Курській і Бєлгородській областях Росії.
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