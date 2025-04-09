Навіщо ЗСУ здійснюють "рейд" в Бєлгородську область: пояснення експерта

Ілюстративне фото: експерт пояснив, для чого ЗСУ здійснюють "рейд" в Бєлгородську область (Getty Images)

Захід Сил оборони України до Бєлгородської області мав на меті не дозволити ворожим військам посилити своє угруповання на іншій ділянці фронту та не тільки.

Серед інших цілей, як пояснив Селезньов, "рейд" до Бєлгородської області повинен допомогти скувати ворожі війська саме на російській території. Він додав, що вже протягом трьох тижнів росіяни не можуть відтіснити українських бійців з російських сіл Попівка та Демидівка, що змусило ворога поставити свої плани на паузу. "Серед ймовірних напрямків, куди б ворог хотів спрямувати свої ресурси, зокрема підрозділи повітряно-десантних військ російської армії - це Дніпровський напрямок. Чи то район Запорізької області, чи то Херсонської. Я думаю, у ворога були такі плани від початку, але він був змушений їх скоригувати через те, що має проблеми на території Бєлгородської області", - відзначив колишній речник Генштабу.