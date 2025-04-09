Зачем ВСУ совершают "рейд" в Белгородскую область: объяснение эксперта

Заход Сил обороны Украины в Белгородскую область имел целью не позволить вражеским войскам усилить свою группировку на другом участке фронта и не только.

Среди других целей, как пояснил Селезнев, "рейд" в Белгородскую область должен помочь сковать вражеские войска именно на российской территории. Он добавил, что уже в течение трех недель россияне не могут оттеснить украинских бойцов из российских сел Поповка и Демидовка, что заставило врага поставить свои планы на паузу. "Среди вероятных направлений, куда бы враг хотел направить свои ресурсы, в частности подразделения воздушно-десантных войск российской армии - это Днепровское направление. То ли район Запорожской области, то ли Херсонской. Я думаю, у врага были такие планы изначально, но он был вынужден их скорректировать из-за того, что имеет проблемы на территории Белгородской области", - отметил бывший спикер Генштаба.