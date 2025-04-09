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Зачем ВСУ совершают "рейд" в Белгородскую область: объяснение эксперта

Среда 09 апреля 2025 09:10
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Зачем ВСУ совершают "рейд" в Белгородскую область: объяснение эксперта Иллюстративное фото: эксперт объяснил, для чего ВСУ совершают "рейд" в Белгородскую область (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Заход Сил обороны Украины в Белгородскую область имел целью не позволить вражеским войскам усилить свою группировку на другом участке фронта и не только.

Об этом рассказал бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев в материале РБК-Украина "Россия идет в наступление, пока США говорят о мире: что сейчас на фронте".

Среди других целей, как пояснил Селезнев, "рейд" в Белгородскую область должен помочь сковать вражеские войска именно на российской территории.

Он добавил, что уже в течение трех недель россияне не могут оттеснить украинских бойцов из российских сел Поповка и Демидовка, что заставило врага поставить свои планы на паузу.

"Среди вероятных направлений, куда бы враг хотел направить свои ресурсы, в частности подразделения воздушно-десантных войск российской армии - это Днепровское направление. То ли район Запорожской области, то ли Херсонской. Я думаю, у врага были такие планы изначально, но он был вынужден их скорректировать из-за того, что имеет проблемы на территории Белгородской области", - отметил бывший спикер Генштаба.

ВСУ в Белгородской области

В прошлом месяце в сети начали распространяться слухи о том, что украинские бойцы прорвали границу и зашли на территорию Белгородской области. На фоне этих заявлений враг даже объявил эвакуацию в Красноярузском районе региона.

В частности, в конце марта Институт изучения войны (ISW) заявил, что украинские военные продвинулись под Покровском и в Белгородской области. В то же время длительное время официального подтверждения о присутствии Сил обороны в Белгородской области не было.

Уже 7 апреля президент Владимир Зеленский, во время вечернего обращения, рассказал о ситуации на фронте и операции украинских войск в Курской и Белгородской областях России.

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