Зачем ВСУ совершают "рейд" в Белгородскую область: объяснение эксперта
Заход Сил обороны Украины в Белгородскую область имел целью не позволить вражеским войскам усилить свою группировку на другом участке фронта и не только.
Об этом рассказал бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев в материале РБК-Украина "Россия идет в наступление, пока США говорят о мире: что сейчас на фронте".
Среди других целей, как пояснил Селезнев, "рейд" в Белгородскую область должен помочь сковать вражеские войска именно на российской территории.
Он добавил, что уже в течение трех недель россияне не могут оттеснить украинских бойцов из российских сел Поповка и Демидовка, что заставило врага поставить свои планы на паузу.
"Среди вероятных направлений, куда бы враг хотел направить свои ресурсы, в частности подразделения воздушно-десантных войск российской армии - это Днепровское направление. То ли район Запорожской области, то ли Херсонской. Я думаю, у врага были такие планы изначально, но он был вынужден их скорректировать из-за того, что имеет проблемы на территории Белгородской области", - отметил бывший спикер Генштаба.
ВСУ в Белгородской области
В прошлом месяце в сети начали распространяться слухи о том, что украинские бойцы прорвали границу и зашли на территорию Белгородской области. На фоне этих заявлений враг даже объявил эвакуацию в Красноярузском районе региона.
В частности, в конце марта Институт изучения войны (ISW) заявил, что украинские военные продвинулись под Покровском и в Белгородской области. В то же время длительное время официального подтверждения о присутствии Сил обороны в Белгородской области не было.
Уже 7 апреля президент Владимир Зеленский, во время вечернего обращения, рассказал о ситуации на фронте и операции украинских войск в Курской и Белгородской областях России.
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