Навіщо в Україні об'єднують університети і які ВНЗ зазнали змін

В Україні скорочують кількість університетів, шляхом їхньої реорганізації. Під час вступної кампанії процес призупинили, але восени він знову розпочався. Так, 26 вересня Уряд вирішив об'єднати два львівські ВНЗ.
РБК-Україна розповідає про те, навіщо реорганізовують університети і як відбувається процес.
Основною причиною, через яку Уряд розпочав реорганізацію університетів, став демографічний чинник. В Україні, у порівнянні із попередніми періодами, значно зменшилась кількість студентів. Відповідно відпала потреба у великій кількості ВНЗ. Так, на 350 тисяч населення має бути максимум два виші.
За даними МОН, за останні півтора десятка років середня кількість студентів на один заклад вищої освіти зменшилася із 6,5 тисячі студентів до 3,5 тисячі.
"В Україні існує велика кількість програм, які фактично не надають якісної освіти, а тому де факто є "конторами для продажу дипломів", – раніше заявляв заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.
Під час реорганізації ВНЗ його самостійна діяльність припиняється, однак всі його права та обов'язки переходять до новоствореної юридичної особи.
Реорганізація може мати форми:
Універсальних критеріїв для реорганізації навчальних закладів нема, в кожному регіоні враховують його специфіку. Якщо у маленькому місті є тільки один університет, то його залишать.
Додамо, що в МОН повідомляли, що восени планують реорганізувати ще 18 ВНЗ, втім поки не оприлюднили список, які заклади зазнають змін. Раніше Міністерство також повідомляли про плани приєднати Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського до Національного університету "Києво-Могилянська академія", але рішення скасували.
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Під час підготовки публікації використали матеріали: Education, МОН та заяву Михайла Винницького в ефірі "Радіо Культура".
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