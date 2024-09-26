У Львові об'єднали два університета: що відомо

В уряді вирішили об'єднати два львівські університети в рамках реорганізації одного із них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тараса Мельничука.

Він зазначив, що сьогодні було погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Львівського національного університету природокористування. Відомо, що це відбудеться шляхом приєднання вищу до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.3. Ґжицького.

Що таке реорганізація

Реорганізація навчального закладу є формою припинення діяльності навчального закладу як юридичної особи. Під час цього процесу його самостійна діяльність припиняється, однак всі його права та обов'язки у порядку правонаступництва переходять до новоствореної юридичної особи.

Зазвичай реорганізація відбувається шляхами:

злиття;

приєднання;

поділу;

виокремлення;

перетворення.

Львівський національний університет природокористування

Це один із найдавніших вишів України вищих навчальних закладів аграрної освіти. Він знаходиться у місті Дубляни. Був заснований ще 9 січня 1856 року. Його історія розпочалася із відкриття рільничої школи під патронатом Галицького господарського товариства. 1 січня 2024 року він був суттєво пошкоджений внаслідок російського обстрілу.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.3. Ґжицького

Заклад є одним із найстаріших вишів України та Європи, який надає професійну вищу освіту ветеринарного профілю. Його історія розпочалася у 1512 році. Університет розташований у центрі Львова, на вулиці Пекарській. Наразі у ньому функціонують п'ять факультетів: