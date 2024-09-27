Зачем в Украине объединяют университеты и какие вузы претерпели изменения

В Украине сокращают количество университетов путем их реорганизации. Во время вступительной кампании процесс приостановили, но осенью он снова начался. Так, 26 сентября Правительство решило объединить два львовских вуза.
РБК-Украина рассказывает о том, зачем реорганизуют университеты и как происходит процесс.
Основной причиной, по которой Правительство начало реорганизацию университетов, стал демографический фактор. В Украине по сравнению с предыдущими периодами значительно уменьшилось количество студентов. Соответственно отпала потребность в большом количестве вузов. Так, на 350 тысяч населения должно быть максимум два вуза.
По данным МОН, за последние полтора десятка лет среднее количество студентов на одно заведение высшего образования уменьшилось с 6,5 тысячи студентов до 3,5 тысячи.
"В Украине существует большое количество программ, фактически не предоставляющих качественное образование, а потому де факто являются "конторами для продажи дипломов", – ранее заявлял заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.
При реорганизации вузов его самостоятельная деятельность прекращается, однако все его права и обязанности переходят к новому юридическому лицу.
Реорганизация может иметь формы:
Универсальных критериев реорганизации учебных заведений нет, в каждом регионе учитывают его специфику. Если в маленьком городе есть только один университет, его оставят.
Добавим, что в МОН сообщали, что осенью планируют реорганизовать еще 18 вузов, но пока не обнародовали список, какие заведения ждет изменения. Ранее Министерство также сообщало о планах присоединить Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского к Национальному университету "Киево-Могилянская академия", но решение отменили.
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В ходе подготовки публикации использовали материалы: Education, МОН и заявление Михаила Винницкого в эфире "Радио Культура".
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