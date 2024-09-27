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Зачем в Украине объединяют университеты и какие вузы претерпели изменения

Почему в Украине реорганизуют университеты (фото: Википедия)
Автор: Василина Копытко

В Украине сокращают количество университетов путем их реорганизации. Во время вступительной кампании процесс приостановили, но осенью он снова начался. Так, 26 сентября Правительство решило объединить два львовских вуза.

РБК-Украина рассказывает о том, зачем реорганизуют университеты и как происходит процесс.

Зачем проводят реорганизацию университетов и как она проходит

Основной причиной, по которой Правительство начало реорганизацию университетов, стал демографический фактор. В Украине по сравнению с предыдущими периодами значительно уменьшилось количество студентов. Соответственно отпала потребность в большом количестве вузов. Так, на 350 тысяч населения должно быть максимум два вуза.

По данным МОН, за последние полтора десятка лет среднее количество студентов на одно заведение высшего образования уменьшилось с 6,5 тысячи студентов до 3,5 тысячи.

"В Украине существует большое количество программ, фактически не предоставляющих качественное образование, а потому де факто являются "конторами для продажи дипломов", – ранее заявлял заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

При реорганизации вузов его самостоятельная деятельность прекращается, однако все его права и обязанности переходят к новому юридическому лицу.

Реорганизация может иметь формы:

  • слияние
  • присоединение
  • разделения
  • выделение
  • превращение

Универсальных критериев реорганизации учебных заведений нет, в каждом регионе учитывают его специфику. Если в маленьком городе есть только один университет, его оставят.

Какие университеты реорганизуют

  • в октябре 2023 года сообщили, что Национальный авиационный университет поделят на государственный университет "Киевский авиационный институт" и Украинскую государственную летную академию
  • в ноябре 2023 года объявили об объединении Днепровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна, Национальной металлургической академии Украины, Украинского государственного химико-технологического университета и Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры
  • в январе 2024 года Кабмин принял решение об объединении Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского с Национальным университетом кораблестроения и образовании многоотраслевой Университет кораблестроения и развития юга
  • Одесский государственный экологический университет и Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека решили присоединить к Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова
  • в феврале 2024 года состоялась реорганизация: Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединили к Харьковскому национальному университету имени В. Н. Каразина
  • Научно-исследовательский институт украиноведения вошел в состав Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
  • Институт физической оптики имени А. Г. Влоха объединился с Львовским национальным университетом имени Ивана Франко
  • в марте 2024 года было объявлено об объединении Украинской академии книгопечатания и Национального университета "Львовская политехника"
  • в апреле 2024 года МОН сообщил о присоединении: Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского до Криворожского национального университета
  • Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта и Украинского государственного университета науки и технологий
  • Полесского национального университета с Житомирским государственным университетом имени Ивана Франко
  • Луцкого национального технического университета с Донецким национальным техническим университетом
  • в мае 2024 года МОН заявляло о планах оптимизировать университеты в Каменец-Подольском и Умани
  • в июне 2024 года Львовский национальный университет природопользования должны были присоединить к Львовскому национальному университету ветеринарной медицины и биотехнологии им. С. С. Гжицкого, но Правительство согласовало данную рекомендацию МОН только 26 сентября

Добавим, что в МОН сообщали, что осенью планируют реорганизовать еще 18 вузов, но пока не обнародовали список, какие заведения ждет изменения. Ранее Министерство также сообщало о планах присоединить Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского к Национальному университету "Киево-Могилянская академия", но решение отменили.

Читайте также о том, потеряют ли преподаватели работу после объединения университетов и что думают эксперты о реорганизации вузов.

В ходе подготовки публикации использовали материалы: Education, МОН и заявление Михаила Винницкого в эфире "Радио Культура".

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