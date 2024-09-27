Зачем в Украине объединяют университеты и какие вузы претерпели изменения

Зачем проводят реорганизацию университетов и как она проходит

Основной причиной, по которой Правительство начало реорганизацию университетов, стал демографический фактор. В Украине по сравнению с предыдущими периодами значительно уменьшилось количество студентов. Соответственно отпала потребность в большом количестве вузов. Так, на 350 тысяч населения должно быть максимум два вуза.

По данным МОН, за последние полтора десятка лет среднее количество студентов на одно заведение высшего образования уменьшилось с 6,5 тысячи студентов до 3,5 тысячи.

"В Украине существует большое количество программ, фактически не предоставляющих качественное образование, а потому де факто являются "конторами для продажи дипломов", – ранее заявлял заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

При реорганизации вузов его самостоятельная деятельность прекращается, однако все его права и обязанности переходят к новому юридическому лицу.

Реорганизация может иметь формы:

слияние

присоединение

разделения

выделение

превращение

Универсальных критериев реорганизации учебных заведений нет, в каждом регионе учитывают его специфику. Если в маленьком городе есть только один университет, его оставят.

Какие университеты реорганизуют

в октябре 2023 года сообщили, что Национальный авиационный университет поделят на государственный университет "Киевский авиационный институт" и Украинскую государственную летную академию

сообщили, что Национальный авиационный университет поделят на государственный университет "Киевский авиационный институт" и Украинскую государственную летную академию в ноябре 2023 года объявили об объединении Днепровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна, Национальной металлургической академии Украины, Украинского государственного химико-технологического университета и Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры

объявили об объединении Днепровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна, Национальной металлургической академии Украины, Украинского государственного химико-технологического университета и Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры в январе 2024 года Кабмин принял решение об объединении Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского с Национальным университетом кораблестроения и образовании многоотраслевой Университет кораблестроения и развития юга

Кабмин принял решение об объединении Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского с Национальным университетом кораблестроения и образовании многоотраслевой Университет кораблестроения и развития юга Одесский государственный экологический университет и Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека решили присоединить к Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова

в феврале 2024 года состоялась реорганизация: Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединили к Харьковскому национальному университету имени В. Н. Каразина

состоялась реорганизация: Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединили к Харьковскому национальному университету имени В. Н. Каразина Научно-исследовательский институт украиноведения вошел в состав Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Институт физической оптики имени А. Г. Влоха объединился с Львовским национальным университетом имени Ивана Франко

в марте 2024 года было объявлено об объединении Украинской академии книгопечатания и Национального университета "Львовская политехника"

было объявлено об объединении Украинской академии книгопечатания и Национального университета "Львовская политехника" в апреле 2024 года МОН сообщил о присоединении: Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского до Криворожского национального университета

МОН сообщил о присоединении: Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского до Криворожского национального университета Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта и Украинского государственного университета науки и технологий

Полесского национального университета с Житомирским государственным университетом имени Ивана Франко

Луцкого национального технического университета с Донецким национальным техническим университетом

в мае 2024 года МОН заявляло о планах оптимизировать университеты в Каменец-Подольском и Умани

МОН заявляло о планах оптимизировать университеты в Каменец-Подольском и Умани в июне 2024 года Львовский национальный университет природопользования должны были присоединить к Львовскому национальному университету ветеринарной медицины и биотехнологии им. С. С. Гжицкого, но Правительство согласовало данную рекомендацию МОН только 26 сентября

Добавим, что в МОН сообщали, что осенью планируют реорганизовать еще 18 вузов, но пока не обнародовали список, какие заведения ждет изменения. Ранее Министерство также сообщало о планах присоединить Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского к Национальному университету "Киево-Могилянская академия", но решение отменили.