Навіщо Україні множинне громадянство: що кажуть в Кабміні

В Україні вперше на законодавчому рівні планують врегулювати питання множинного громадянства. Відповідні положення містить законопроект №11469, ініціатором якого виступив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства національної єдності України.

Чим важливе впровадження множинного громадянства

За словами віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова, сьогодні множинне громадянство визнають понад 130 країн світу (включно з більшістю країн Європейського Союзу).

При цьому майже 90% українців за кордоном перебувають у країнах, де дозволене множинне громадянство.

У міністерстві пояснюють: законопроект було розроблено як відповідь на демографічні та безпекові виклики, а також на потребу збереження зв'язку з мільйонами українців за межами держави.

"Впровадження множинного громадянства дозволить відновити й зберегти зв'язок із мільйонами українців по всьому світу. Також це один із важливих інструментів, який дозволить нам зберегти майбутнє української нації", - зауважив Чернишов.

На його думку, "кожен українець, де б він не був, отримає користь з ухвалення і впровадження закону про множинне громадянство".

Уточнюється, що Україна "не вигадує чогось принципово нового", а лише "гармонізує законодавство з демократичним світом".

"Якщо це можливо в Канаді, Німеччині, Ізраїлі, Польщі, це має бути можливим і в нас. Враховуючи глобалізаційні процеси, все більше демократичних країн дозволяють множинне громадянство. Час Україні зробити свій крок", - вважає міністр.

Він нагадав, що десятки тисяч українців уже мають кілька громадянств (без належного правового регулювання), тому законопроект №11469 просто "визнає на законодавчому рівні реальність, яка вже існує" та створить "чіткі, контрольовані умови замість сірого поля".

Що зміниться для громадян після схвалення законопроекту

Чернишов розповів, що проект закону не передбачає "паспорт для всіх", а "механізм для своїх, українців".

"Закон встановлює кваліфікаційні вимоги, а Кабмін у подальшому затвердить перелік країн, із якими дозволене множинне громадянство, що захистить державу від зловживань", - пояснив він.

Так, для громадян України законопроект передбачає:

врегулювання факту наявності іноземного громадянства без загрози втрати українського (за умови, що інша держава входить до переліку країн, визначених КМУ);

право офіційно отримати громадянство іншої країни, не відмовляючись від українського (за умови, що інша держава входить до переліку країн, визначених урядом).

Тим часом для громадян інших країн законопроект передбачає:

право на набуття громадянства України за скороченою процедурою (для осіб українського походження);

впровадження нової процедури набуття громадянства (для іноземців, які не мають українського етнічного коріння);

можливість отримати українське громадянство - без вимоги відмови від наявного громадянства (крім випадків, коли йдеться про громадянство держави-агресора);

спрощену процедуру отримання громадянства (для іноземців, які проходять військову службу в Україні);

право на українське громадянство (для осіб, яких переслідують у їхніх країнах із політичних мотивів).

Насамкінець у міністерстві наголосили, що для обох категорій встановлюється чітке правило: особа, яка має інший паспорт, але є громадянином України, на території України визнається лише як громадянин України.