Зачем Украине множественное гражданство: что говорят в Кабмине

В Украине впервые на законодательном уровне планируют урегулировать вопрос множественного гражданства. Соответствующие положения содержит законопроект №11469, инициатором которого выступил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства национального единства Украины.

Чем важно внедрение множественного гражданства

По словам вице-премьер-министра - министра национального единства Алексея Чернышова, сегодня множественное гражданство признают более 130 стран мира (включая большинство стран Европейского Союза).

При этом почти 90% украинцев за рубежом находятся в странах, где разрешено множественное гражданство.

В министерстве объясняют: законопроект был разработан как ответ на вызовы демографии и безопасности, а также на необходимость сохранения связи с миллионами украинцев за пределами государства.

"Внедрение множественного гражданства позволит восстановить и сохранить связь с миллионами украинцев по всему миру. Также это один из важных инструментов, который позволит нам сохранить будущее украинской нации", - отметил Чернышов.

По его мнению, "каждый украинец, где бы он ни был, получит пользу от принятия и внедрения закона о множественном гражданстве".

Уточняется, что Украина "не придумывает чего-то принципиально нового", а лишь "гармонизирует законодательство с демократическим миром".

"Если это возможно в Канаде, Германии, Израиле, Польше, это должно быть возможным и у нас. Учитывая глобализационные процессы, все больше демократических стран позволяют множественное гражданство. Время Украине сделать свой шаг", - считает министр.

Он напомнил, что десятки тысяч украинцев уже имеют несколько гражданств (без надлежащего правового регулирования), поэтому законопроект №11469 просто "признает на законодательном уровне реальность, которая уже существует" и создаст "четкие, контролируемые условия вместо серого поля".

Что изменится для граждан после принятия законопроекта

Чернышов рассказал, что проект закона не предусматривает "паспорт для всех", а "механизм для своих, украинцев".

"Закон устанавливает квалификационные требования, а Кабмин в дальнейшем утвердит перечень стран, с которыми разрешено множественное гражданство, что защитит государство от злоупотреблений", - объяснил он.

Так, для граждан Украины законопроект предусматривает:

урегулирование факта наличия иностранного гражданства без угрозы потери украинского (при условии, что другое государство входит в перечень стран, определенных КМУ);

право официально получить гражданство другой страны, не отказываясь от украинского (при условии, что другое государство входит в перечень стран, определенных правительством).

Между тем для граждан других стран законопроект предусматривает:

право на приобретение гражданства Украины по сокращенной процедуре (для лиц украинского происхождения);

внедрение новой процедуры приобретения гражданства (для иностранцев, которые не имеют украинских этнических корней);

возможность получить украинское гражданство - без требования отказа от имеющегося гражданства (кроме случаев, когда речь идет о гражданстве государства-агрессора);

упрощенную процедуру получения гражданства (для иностранцев, которые проходят военную службу в Украине);

право на украинское гражданство (для лиц, которых преследуют в их странах по политическим мотивам).

В завершение в министерстве подчеркнули, что для обеих категорий устанавливается четкое правило: лицо, имеющее другой паспорт, но являющееся гражданином Украины, на территории Украины признается только как гражданин Украины.