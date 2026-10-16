Трамп не став звинувачувати Путіна у війні з Україною та пообіцяв "оприлюднити подробиці"

Президент США Дональд Трамп сказав, що він "знає подробиці" про війну в Україні та про причини її початку.

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа запитали, чи забув він, що саме російський диктатор Володимир Путін розпочав війну проти України.

"Ну, знаєте, я знаю подробиці, добре? І в якийсь момент я оприлюднюю ці подробиці. Але мене нічого не хвилює, крім одного: я хочу, щоб ця війна нарешті закінчилася", - відповів президент.

За його словами, у середньому на війні РФ проти України щомісяця гинуть близько 25 тисяч солдатів. А минулого місяця загинули "32 тисячі солдатів".

"І я думаю, що обидва лідери, з якими я веду переговори, - обидва вони, я думаю, теж хочуть, щоб ця війна закінчилася. І я думаю, що вона закінчиться", - додав Трамп.

Скандальні заяви Трампа

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про те, що з російським диктатором Володимиром Путіним "легше мати справу", ніж із президентом України Володимиром Зеленським.

Також Трамп звинувачував главу української держави у "небажанні укладати угоду".