Трамп не став звинувачувати Путіна у війні з Україною та пообіцяв "оприлюднити подробиці"
Президент США Дональд Трамп сказав, що він "знає подробиці" про війну в Україні та про причини її початку.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.
У Трампа запитали, чи забув він, що саме російський диктатор Володимир Путін розпочав війну проти України.
"Ну, знаєте, я знаю подробиці, добре? І в якийсь момент я оприлюднюю ці подробиці. Але мене нічого не хвилює, крім одного: я хочу, щоб ця війна нарешті закінчилася", - відповів президент.
За його словами, у середньому на війні РФ проти України щомісяця гинуть близько 25 тисяч солдатів. А минулого місяця загинули "32 тисячі солдатів".
"І я думаю, що обидва лідери, з якими я веду переговори, - обидва вони, я думаю, теж хочуть, щоб ця війна закінчилася. І я думаю, що вона закінчиться", - додав Трамп.
Скандальні заяви Трампа
Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про те, що з російським диктатором Володимиром Путіним "легше мати справу", ніж із президентом України Володимиром Зеленським.
Також Трамп звинувачував главу української держави у "небажанні укладати угоду".
Президент Зеленський, коментуючи такі закиди, наголошував на тому, що Україна має повне право на оборону, оскільки на неї напали. Також він уточнив, що йому особисто легше мати справу з Трампом, ніж із Путіним.