Зачем Трампу дизельное соглашение с Путиным? В правительстве США выдумали новый план

Министр энергетики США Крис Райт утверждает, что дизельное соглашение американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина поможет завершить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Министр цинично заявил, что новое соглашение США и России не является экономической поддержкой Москвы.

По его словам, это скорее стимул для Кремля прекратить войны против Украины.

"Это пряник, чтобы попытаться прекратить войну. Это не экономический спасательный круг для России", - утверждает Райт.

Он также добавил, что страна-агрессорка в настоящее время экспортирует нефть, однако ее экспортеры сталкиваются с "очень жесткими" американскими санкциями.

"Это стимул для России: если она сможет снизить интенсивность конфликта с Украиной, согласиться на энергетическое перемирие или иным образом снизить масштабы конфликта, чтобы получить возможность экспортировать дизельное топливо, мы разрешим поставлять его на мировые рынки", - заверил американский министр.

Райт также добавил, что Россия получит выгоду от этого решения только в том случае, если начнет экспортировать дизельное топливо.

"Для этого ей придется либо сократить внутреннее потребление дизеля, уменьшить военные усилия, либо получить возможность отремонтировать свои нефтеперерабатывающие заводы. А сделать это она сможет только благодаря мирному соглашению с Украиной, энергетическому перемирию или шагу в направлении мира", - заявил министр энергетики США.