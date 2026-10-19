Навіщо Трамп почав задобрювати Путіна й атакувати Зеленського, - пояснення джерел

У середині вересня Конгрес США нарешті ухвалив санкційний законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя. Очікувалося, що вже в середині жовтня він почне діяти принаймні частково, а тиск на Росію посилиться.

Однак Дональд Трамп обрав інший курс. Замість жорсткіших обмежень проти Москви він почав шукати можливості для домовленостей із Кремлем, водночас посиливши публічну критику України та особисто Володимира Зеленського.

Одним із найпомітніших проявів цієї політики стала так звана "дизельна угода", яка дала Росії можливість відновити постачання пального на зовнішні ринки. Для російської економіки це не обов'язково означатиме кардинальні зміни, однак сам факт послаблення обмежень став сигналом про готовність Вашингтона до прагматичної співпраці з Москвою.

Як пояснив РБК-Україна обізнаний співрозмовник в українській владі, американська сторона вважає, що поступками можна схилити Росію до переговорів і зрештою домогтися перемир'я або мирної угоди.

"Плюс Дмітрієв їх активно спокушає усілякими історіями, як про багатства Арктики, які вони спільно можуть освоювати", - зазначив співрозмовник видання.

На які поступки Росії можуть піти США

Дизельне пальне, за даними західних медіа, може бути лише одним із напрямів потенційного зближення Вашингтона та Москви.

Серед можливих пропозицій, які обговорюють американські представники, - відновлення постачання російського газу до Європи, певна рамкова безпекова угода за участю Росії та європейських країн, а також питання заморожених закордонних активів російської компанії "Лукойл".

Такий підхід передбачає, що економічні інтереси та перспективи співпраці можуть стати для Кремля стимулом сісти за стіл переговорів. Водночас він створює ризик, що Росія отримає додаткові економічні можливості, не зробивши суттєвих кроків назустріч миру.

Як на зміну курсу впливають вибори у США

Ще одним поясненням дій Трампа може бути наближення проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на 3 листопада.

Президент США намагається демонструвати успіхи своєї адміністрації, однак це не обов'язково допомагає Республіканській партії зберегти контроль над обома палатами Конгресу. У такій ситуації зниження цін на пальне та запевняння, що що війну з Іраном "майже виграно", можуть стати важливими аргументами для американських виборців.

На цьому тлі Трамп почав активніше критикувати Зеленського. Він звинувачував українського президента в небажанні укладати угоду, говорив про необхідність обрати нового лідера України та ставив під сумнів використання американської допомоги за попередньої адміністрації Джо Байдена.

Також президент США поширював твердження про нібито торгівлю Україною американськими крилатими ракетами Tomahawk. Водночас Україна не отримувала таких ракет від США. Серед джерел, на які посилався Трамп, було інтерв'ю колишньої прессекретарки Зеленського Юлії Мендель.

Чи намагається Київ відновити діалог із Вашингтоном

Попри публічну перепалку, між Україною та США тривали неофіційні дипломатичні контакти. За інформацією РБК-Україна, українська сторона протягом минулого тижня шукала можливість організувати нову зустріч з американськими представниками в Європі, де перебував Зеленський.

"Якщо вдасться з Віткоффом і Кушнером зустрітись, то, може, спробували б протиснути тему дрон-ділу зі США, якось дискусію в ту сторону повернути", – розповідав на тижні один з обізнаних співрозмовників видання.

Однак поки немає підстав говорити про суттєве поліпшення відносин між Києвом і Вашингтоном.