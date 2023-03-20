Зачем Си Цзиньпин приехал на встречу с Путиным: объяснение эксперта
Основная цель визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву - сделать Россию вассальной страной. В то же время, Пекин не желает терять связей с США и Европой.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Россия сегодня нуждается в Китае, как в стране, которая помогала бы ей в финансовой, экономической и политической сферах. Например, чтобы на уровне Совбеза ООН Китай занимал пророссийскую позицию. В то же время, главная потребность Москвы сегодня заключается в оружии, технике и боеприпасах.
"Но готов ли Китай это предоставлять России? Вот в чем главный вопрос. Я более чем уверен, что нет. Они не готовы и они не будут предоставлять вооружение, технику и боеприпасы. Китай видит в сложившейся ситуации окно возможностей, чтобы максимально сделать из России вассальную страну", - объясняет эксперт.
По словам Коваленко, Китай намерен сделать Россию максимально экономически и политически зависимой.
"Чтобы она целиком и полностью зависела от Китая, а он этим пользовался. Но при этом Китай все будет делать так, чтобы не потерять связь с США и Европой. Он будет балансировать между всеми ими, исключительно чтобы пользоваться этими отношениями", - добавил Коваленко.
Как пояснил эксперт, Китай не планирует делать ничего такого, чтобы у него появились проблемы, как например в виде санкций, в связи с чем откажет Кремлю в поставках вооружения на снарядов.
"На что он (Пекин, - ред.) может пойти? Контрабандой передавать микросхемы, чипы и все такое, даже какие-то типы дронов, но именно гражданские и коммерческие, а не военные дроны. Поэтому он будет с одной стороны с Россией, а с другой стороны, не будет разрушать отношения с Европой и США", - отметил Коваленко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Си Цзиньпин уже прибыл с визитом в Россию. Ожидается, что после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным лидер Китая может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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