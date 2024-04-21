Навіщо Росії ракетоносії в Середземному морі: відповідь ВМС

"Не слід забувати, що там теж досить непроста геополітична ситуація. Не слід забувати, що РФ вбачає геополітичних конкурентів не тільки в Україні, Тому, вони звісно, намагаються розповсюджувати свою військову присутність і в інших регіонах, де є їх інтереси, а вони зараз є в Африці і не тільки, і в тому числі в підтримці режиму Асада в Сирії. Тому вони намагаються робити все, щоб підтримати подібний собі режим", - розповів він.

Крім того, спікер назвав фактори, які визначають кількість кораблів РФ у Середземному морі.

"Зазвичай це можуть бути і ротації - одночасне перебування кількох одиниць. Взагалі там у них оперативне з’єднання постійне корабельне, тому вони присутні там багато років. Які вони там виконують завдання - окрема історія. Для нас важливо те, що ця історія не пов’язана з Чорним морем. Якщо раніше окупанти через турецькі протоки ще могли здійснювати операції так званого "Сирійського експресу", то зараз так не працює. І зараз для забезпечення цього угрупування їм треба йти в обхід всієї Європи, це більше 9 тисяч км, що досить непросто", - зазначив Плетенчук.

Яка ситуація з кораблями РФ у морях на ранок

За даними Військово-морських сил ЗСУ станом на 07:00 неділі, 21 квітня,

у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. А в Середземному морі 7 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський розповідав, що після ефективних операцій українських сил у Криму Росія вирішила перемістити свої кораблі, зокрема ракетоносії, з Чорного моря до Каспійського.

Раніше Плетенчук розповідав про цікавий випадок із кораблями РФ біля протоки Босфор у Чорному морі. Так, російські кораблі були змушені рухатися вздовж території Турецької республіки, "фактично ховаючись у її територіальних водах".