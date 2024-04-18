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Після дій України у Чорному морі РФ переміщує ракетоносії на Каспій, - Зеленський

Україна, Четвер 18 квітня 2024 14:27
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Після дій України у Чорному морі РФ переміщує ракетоносії на Каспій, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Після ефективних операцій українських сил у Криму Росія вирішила перемістити свої кораблі, зокрема ракетоносії, з Чорного моря до Каспійського.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Так, за його словами, зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму.

"Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "Калібрів", на Каспій", - розповів президент.

Удар по аеродрому в Джанкої

17 квітня українські сили оборони, як сказав представник ГУР Андрій Юсов, важливу та успішну операцію у Криму. Зокрема, ЗСУ атакували аеродром у тимчасово окупованому Джанкої, в районі якого прогриміли вибухи та почалася пожежа.

На даний момент відомо про поразку кількох цілей на цьому військовому об'єкті. Докладніше про наслідки удару – у матеріалі.

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