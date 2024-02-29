У ВМС розповіли про незвичний випадок з російськими кораблями біля Босфору

У Військово-морских силах України розповіли про цікавий інцидент, що нещодавно стався з російськими кораблями біля пролива Босфор у Чорному морі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Нещодавно стався цікавий випадок, коли вони двома корабельними одиницями вирушили на супровід своїх суден з Босфору, це буває не часто, раз на місяць, але в якійсь момент розвернулись і пішли назад. Через що це сталося поки сказати важко, можливо отримали інформацію щодо небезпеки", - розповів він.

За словами спікера, стало незвичним те, що ці судна були вимушені рухатись вздовж території Турецької республіки, "фактично ховаючись в її територіальних водах".

"Тобто не коротшим шляхом, не тим, який вони використовують зазвичай - а вийшли з моря та розбіглися по куточках", - констатував він.

Плетенчук додав, що ця ситуація вказує на те, що "тенденція для нас позитивна".

Знищення кораблів РФ

У ніч із 31 січня на 1 лютого українські розвідники знищили ракетний катер "Іванівець" Чорноморського флоту РФ. Як розповіли в ГУР, катер "Івановець" був певною мірою гордістю російського флоту. Подібних кораблів було лише три одиниці. На його борту могли бути до 40 російських моряків.

Крім того, біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". У ГУР розповіли, що "Цезар Куніков" було знищено поблизу Алупки біля берегів Криму.

Обидва судна були атаковані ударними морськими дронами Magura V5.