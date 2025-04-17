Навіщо в Росії дозволили діяльність "Талібану": роз'яснення ЦПД

Росія прагне використовувати Афганістан як транзитний хаб для обходу санкцій і доставки необхідних товарів, а також експорту газу в Індію. Саме тому у РФ призупинили заборону діяльності руху "Талібан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.

У ЦПД нагадали, що у травні 2024 року російський диктатор Володимир Путін публічно заявив, що ця організація - фактична влада в Афганістані, з якою треба "вибудовувати відносини".

"Талібан" - це ісламістський рух, відомий своєю репресивністю, порушенням прав жінок, стратами людей та колишньою підтримкою ватажка "Аль-Каїди" Осами бен Ладена. Попри заборону руху у Росії, протягом минулих років Кремль провадив співпрацю з ісламістами, запрошуючи їхніх представників на економічні форуми та укладаючи з ними угоди.

"Таким чином, РФ прагне використовувати Афганістан як транзитний хаб для обходу санкцій і доставки необхідних товарів, а також для експорту газу в Індію", - пояснили у Центрі.