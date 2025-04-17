Навіщо в Росії дозволили діяльність "Талібану": роз'яснення ЦПД
Росія прагне використовувати Афганістан як транзитний хаб для обходу санкцій і доставки необхідних товарів, а також експорту газу в Індію. Саме тому у РФ призупинили заборону діяльності руху "Талібан".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.
У ЦПД нагадали, що у травні 2024 року російський диктатор Володимир Путін публічно заявив, що ця організація - фактична влада в Афганістані, з якою треба "вибудовувати відносини".
"Талібан" - це ісламістський рух, відомий своєю репресивністю, порушенням прав жінок, стратами людей та колишньою підтримкою ватажка "Аль-Каїди" Осами бен Ладена. Попри заборону руху у Росії, протягом минулих років Кремль провадив співпрацю з ісламістами, запрошуючи їхніх представників на економічні форуми та укладаючи з ними угоди.
"Таким чином, РФ прагне використовувати Афганістан як транзитний хаб для обходу санкцій і доставки необхідних товарів, а також для експорту газу в Індію", - пояснили у Центрі.
У Росії призупинили заборону "Талібана"
Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, Верховний суд Росії призупинив заборону на діяльність у країні руху "Талібан". Його виключать зі списку терористичних організацій.
У Росії "Талібан" був визнаний терористичною організацією у 2003 році. До цього талібів визнала терористами Рада безпеки ООН.
Наприкінці 2024 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє уряду РФ виключати "Талібан" зі списку терористичних організацій Росії.
Водночас російські воєнкори повідомили, що указ сприятиме зближенню РФ із "Талібаном". Паралельно один блогер заявив, що "Талібан" продемонстрував свої наміри принести мир в Афганістан, що відкриє нові торгівельні шляхи для Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.