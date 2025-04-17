Зачем в России разрешили деятельность "Талибана": разъяснение ЦПД
Россия стремится использовать Афганистан как транзитный хаб для обхода санкций и доставки необходимых товаров, а также экспорта газа в Индию. Именно поэтому в РФ приостановили запрет деятельности движения "Талибан".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
В ЦПД напомнили, что в мае 2024 года российский диктатор Владимир Путин публично заявил, что эта организация - фактическая власть в Афганистане, с которой надо "выстраивать отношения".
"Талибан" - это исламистское движение, известное своей репрессивностью, нарушением прав женщин, казнями людей и бывшей поддержкой главаря "Аль-Каиды" Осамы бен Ладена. Несмотря на запрет движения в России, в течение прошлых лет Кремль вел сотрудничество с исламистами, приглашая их представителей на экономические форумы и заключая с ними соглашения.
"Таким образом, РФ стремится использовать Афганистан как транзитный хаб для обхода санкций и доставки необходимых товаров, а также для экспорта газа в Индию", - пояснили в Центре.
В России приостановили запрет "Талибана"
Напомним, сегодня, 17 апреля, Верховный суд России приостановил запрет на деятельность в стране движения "Талибан". Его исключат из списка террористических организаций.
В России "Талибан" был признан террористической организацией в 2003 году. До этого талибов признал террористами Совет безопасности ООН.
В конце 2024 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству РФ исключать "Талибан" из списка террористических организаций России.
В то же время российские военкорреспонденты сообщили, что указ будет способствовать сближению РФ с "Талибаном". Параллельно один блогер заявил, что "Талибан" продемонстрировал свои намерения принести мир в Афганистан, что откроет новые торговые пути для России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.