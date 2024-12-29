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РФ прагне виключити Талібан і ХТШ зі списку терористів, - ISW

Неділя 29 грудня 2024 05:02
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РФ прагне виключити Талібан і ХТШ зі списку терористів, - ISW Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Влада РФ продовжує створювати правову основу, щоб виключити Талібан і ХТШ зі списку заборонених терористичних організацій. Рішення мають кілька цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 28 грудня російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє уряду РФ виключати організації зі списку терористичних організацій Росії.

Водночас російські воєнкори повідомили, що указ сприятиме зближенню РФ із Талібаном. Паралельно один блогер заявив, що Талібан продемонстрував свої наміри принести мир в Афганістан, що відкриє нові торговельні шляхи для Росії.

Раніше експерти ISW писали, що російська влада готує правові механізми для виключення Талібану зі списку. Своєю чергою указ Путіна, ймовірно, є одним з останніх кроків у цьому процесі.

Також указ російського диктатора створює правову основу для виключення урядом РФ інших організацій, включно з Хаят Тахрір аш-Шам (ХТШ), зі списку заборонених терористичних організацій. Аналітики уточнили, що це робиться в рамках зусиль РФ із розвитку позитивних відносин із тимчасовим урядом на чолі з ХТШ у Сирії, а також забезпечення гарантій продовження діяльності російських військових баз у Сирії.

Нагадаємо, під кінець року російський диктатор Володимир Путін підписав понад 50 законів. Крім вищеописаного, в той перелік входить посилення покарання за заколот, а також боротьба з "екстремізмом в Україні".

Подібний про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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