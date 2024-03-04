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Навіщо росіяни злили розмову німецьких офіцерів: думка експерта

Фото: росіяни злили розмову німецьких офіцерів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко

Російські військові спеціально витримали час між отриманням розмови німецьких офіцерів щодо допомоги Україні, та зливом даної інформації.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що недаремно між записом та зливом минуло майже два тижні.

За його словами, росіяни чекали на загострення дискусії щодо Taurus та нові заяви про неприпустимість залучення Німеччини до російсько-української війни.

"Ось вони і дочекалися. Вони злили розмову, коли канцлер знову продемонстрував певну вразливість. І слід визнати, злили вдало, провели непогану операцію. Саме для того, щоб дискредитувати Шольца (канцлера Німеччини Олафа Шольца, - ред.), оскільки розуміли, що на тлі його заяв це породить домисли про те, що Німеччина, мовляв, планує якісь воєнні дії. Спецоперація підтвердила, як думають у Росії, що канцлер має рацію, оскільки про це ж кажуть німецькі військові", - розповів він.

Перехоплення розмови німецьких офіцерів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ця подія буде швидко розслідувана. А німецьке Федеральне відомство військової контррозвідки почало перевірку можливого перехоплення російською стороною розмов німецьких офіцерів.

Крім цього в Міноборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови німецьких офіцерів, але перевіряли достовірність опублікованого росіянами запису.

Після віце-голова парламентської групи "Зелених" Агнешка Брюггер звинуватила Росію та диктатора Володимира Путіна у намаганні дестабілізувати ситуацію в Німеччині.

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Російська Федерація