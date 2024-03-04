Зачем россияне слили разговор немецких офицеров: мнение эксперта

Российские военные специально выдержали время между получением разговора немецких офицеров о помощи Украине, и сливом данной информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал "Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus”.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что не зря между записью и сливом прошло почти две недели.
По его словам, россияне ждали обострения дискуссии по Taurus и новых заявлений о недопустимости привлечения Германии к российско-украинской войне.
"Вот они и дождались. Они слили разговор, когда канцлер снова продемонстрировал определенную уязвимость. И следует признать, слили удачно, провели неплохую операцию. Именно для того, чтобы дискредитировать Шольца (канцлера Германии Олафа Шольца, - ред.), поскольку понимали, что на фоне его заявлений это породит домыслы о том, что Германия, мол, планирует какие-то военные действия. Спецоперация подтвердила, как думают в России, что канцлер прав, поскольку об этом же говорят немецкие военные", - рассказал он.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что это событие будет быстро расследовано. Немецкое же Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку возможного перехвата российской стороной разговоров немецких офицеров.
Кроме этого в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора немецких офицеров, но проверяли достоверность опубликованной россиянами записи.
После вице-председатель парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила Россию и диктатора Владимира Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в Германии.
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