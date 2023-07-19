Навіщо росіяни наступають на Лиман та Куп'янськ: думки експертів

Російські військові намагаються наступати на Лиман та Бахмут, але успіху не мають. Таким чином вони намагаються відволікти українські сили від контранаступальних дій на Бахмутському напрямку.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман.

Як йдуть справи з наступом росіян на Лиман і Куп'янськ

Ще 11 липня російські пропагандисти оголосили про наступ на Куп'янськ (Харківська) та Лиман (Донецька область). Під Лиманом бої нібито йшли за село Торське за 10 кілометрів на північний схід від міста. Проте минув тиждень і досі не було підтверджень присутності російських військ.

За даними сервісу DeepState, противник ще не дістався околиць Торського і фактично залишається на позиціях тримісячної давності. Хоча на цьому напрямі активізувалася артилерія. Не виключено, що росіяни спробують форсувати річку Жеребець та закріпитися на протилежному березі.

Фото: Росіяни намагаються наступати на Лиман, але безуспішно (фото deepstatemap.live)

Скільки сил зібрали окупанти на цих напрямках

За словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, там йдуть важкі бої та артилерійські дуелі без будь-якого значного загострення. І противник накопичив досить потужне угруповання з десантників, піхоти, невеликих ПВК та штурмових рот "Шторм-Z", набраних із криміналу.

На ділянці фронту завдовжки 120 кілометрів зосереджено понад 100 тисяч окупантів, 900 танків та 370 реактивних систем залпового вогню.

"Для розуміння, на піку чисельність радянських військ в Афганістані було 120 тисяч. Тобто, це остання війна, яку могли пам'ятати українці перед цією великою війною. І там (на Лимано-Куп'янському напрямку, - ред.) понад 100 тисяч протистоїть українським воїнам", - додав він.

Ворог просувається, але ініціатива на боці ЗСУ

Він також зазначив, що росіяни намагаються перехопити ініціативу, але Сили оборони відбивають усі атаки. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр напередодні повідомила, що на Куп'янському напрямі ініціатива вже на нашому боці. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, "сіра зона" дещо розширилася, і прямо зараз точаться бої у кількох населених пунктах.

Крім того, важка ситуація біля Білогорівки (Луганська область): ворог йде на прорив, але всі спроби зазнають невдачі. У будь-якому разі, за тиждень заявленого наступу успіхи росіян більш ніж скромні. Противник пройшов кілька сотень метрів у Серебрянському лісництві та взяв під контроль частину селища Новоселівське під Сватовим.

Росіяни хочуть відвернути українські сили від наступу на Бахмутському напрямку

Судячи з чисельності та оснащення угруповання на Лимано-Куп'янському напрямі, росіяни могли б замахнутися і на просування у бік Ізюму та Слов'янська, проте тут перед ними стоїть зовсім інше завдання.

Військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман упевнений, що наступальними діями вони хочуть відвернути українські сили від півдня та Бахмута.

"Це те, що називається активною обороною. Тобто війська при обороні вдаються до контрнаступальних дій у деяких місцях, щоб відволікти противника і сповільнити його", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

Загрози прориву немає, окупанти хочуть розтягнути нашу оборону

Як зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, на цій ділянці немає загрози прориву хоча б тому, що ворогу протистоїть приблизно рівне за чисельністю українське угруповання. На його думку, за Лиман поки турбуватися не варто з огляду на те, що Росія не змогла просунутися в анонсованому взимку наступі. Як і за Харків та область, по яких удари можуть завдавати лише ракетами та дронами.

Головна мета РФ полягає в тому, щоб розтягнути нашу оборону та послабити наступаючих на Бахмут.

"Вони ж розуміють, що ми скоро почнемо застосовувати там касетні снаряди, що їм стане ще важче, і використовують усі можливості, які вони мають. Розтягнувши оборону, вони могли б активізуватися, наприклад, у районі Авдіївки, відтіснити нас далі, створюючи флангові загрози для Бахмутського угруповання. Що буде далі, покажуть бойові дії. Але, знаючи настрої наших військових, можна сказати, що плани на Бахмут зберігаються", - наголосив експерт.

Днями командувач Сухопутних військ Олександр Сирський в інтерв'ю ВВС назвав звільнення Бахмута справою честі. І запевнив, що американські касетні боєприпаси почнуть застосовувати вже незабаром.