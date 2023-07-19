Зачем россияне наступают на Лиман и Купянск: мнения экспертов

Российские военные пытаются наступать на Лиман и Бахмут, но успеха не имеют. Таким образом они пытаются отвлечь украинские силы от контранаступательных действий на Бахмутском направлении.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман.

Как обстоят дела с наступлением россиян на Лиман и Купянск

Еще 11 июля российские пропагандисты объявили о наступлении на Купянск (Харьковская) и Лиман (Донецкая область). Под Лиманом бои якобы шли за село Торское в 10 километрах к северо-востоку от города. Однако прошла неделя и до сих пор не было подтверждений присутствия российских войск.

По данным сервиса DeepState, противник еще не добрался до окрестностей Торского и фактически остается на позициях трехмесячной давности. Хотя на этом направлении активизировалась артиллерия. Не исключено, что россияне попытаются форсировать реку Жеребец и закрепиться на противоположном берегу.

Фото: Россияне пытаются наступать на Лиман, но безуспешно (фото deepstatemap.live)

Сколько сил собрали оккупанты в этих направлениях

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, там идут тяжелые бои и артиллерийские дуэли без какого-либо значительного обострения. И противник накопил достаточно мощную группировку из десантников, пехоты, небольших ЧВК и штурмовых рот "Шторм-Z", набранных из криминала.

На участке фронта длиной 120 километров сосредоточено более 100 тысяч оккупантов, 900 танков и 370 реактивных систем залпового огня.

"Для понимания, на пике численность советских войск в Афганистане было 120 тысяч. То есть, это последняя война, которую могли помнить украинцы перед этой большой войной. И там (на Лимано-Купянском направлении, - ред.) более 100 тысяч противостоит украинским воинам", - добавил он.

Враг продвигается, но инициатива на стороне ВСУ

Он также отметил, что россияне пытаются перехватить инициативу, но Силы обороны отражают все атаки. Заместитель министра обороны Анна Маляр накануне сообщила, что на Купянском направлении инициатива уже на нашей стороне. По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, "серая зона" несколько расширилась, и прямо сейчас идут бои в нескольких населенных пунктах.

Кроме того, тяжелая ситуация возле Белогоровки (Луганская область): враг идет на прорыв, но все попытки терпят неудачу. В любом случае, за неделю заявленного наступления успехи россиян более чем скромные. Противник прошел несколько сотен метров в Серебрянском лесничестве и взял под контроль часть поселка Новоселовское под Сватовым.

Россияне хотят отвлечь украинские силы от наступления на Бахмутском направлении

Судя по численности и оснащению группировки на Лимано-Купянском направлении, россияне могли бы замахнуться и на продвижение в сторону Изюма и Славянска, однако здесь перед ними стоит совсем другая задача.

Военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман уверен, что наступательными действиями они хотят отвлечь украинские силы от юга и Бахмута.

"Это то, что называется активной обороной. То есть войска при обороне прибегают к контрнаступательным действиям в некоторых местах, чтобы отвлечь противника и замедлить его", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Угрозы прорыва нет, оккупанты хотят растянуть нашу оборону

Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, на этом участке нет угрозы прорыва хотя бы потому, что врагу противостоит примерно равная по численности украинская группировка. По его мнению, за Лиман пока беспокоиться не стоит ввиду того, что Россия не смогла продвинуться в анонсированном зимой наступлении. Как и за Харьков и область, по которым удары могут наносить только ракетами и дронами.

Главная цель РФ заключается в том, чтобы растянуть нашу оборону и ослабить наступающих на Бахмут.

"Они же понимают, что мы скоро начнем применять там кассетные снаряды, что им станет еще труднее, и используют все возможности, которые они имеют. Растянув оборону, они могли бы активизироваться, например, в районе Авдеевки, оттеснить нас дальше, создавая фланговые угрозы для Бахмутской группировки. Что будет дальше, покажут боевые действия. Но, зная настроения наших военных, можно сказать, что планы на Бахмут сохраняются", - подчеркнул эксперт.

На днях командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в интервью ВВС назвал освобождение Бахмута делом чести. И заверил, что американские кассетные боеприпасы начнут применять уже вскоре.