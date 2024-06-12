Навіщо Росія звинувачує Україну в тероризмі, - в ISW дали відповідь

Аналітики зазначають, що 11 червня Бортников на засіданні Російського антитерористичного комітету заявив, що Україна за підтримки США та НАТО "нарощує зусилля щодо терористичних атак і диверсій на території Росії". Крім того, він неправдиво звинуватив українську розвідку у подіях 22 березня (мова йде про напад на "Крокус Сіті Холл").

За оцінками ISW, ця атака була організована підрозділом Ісламської держави в Афганістані ІДІЛ-К, і немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього в будь-якій якості.

Аналітики пояснюють дії Москви наступним чином. На їхню думку, Кремль регулярно використовує звинувачення у тероризмі проти України та Заходу, щоб підірвати підтримку України Заходом та представити себе жертвою західної та української агресії.